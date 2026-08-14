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Импортозамещенный самолет с пермскими двигателями совершил первый дальний полет

Пассажирский импортозамещенный самолет МС-21-310, оснащенный пермскими двигателями ПД-14, совершил первый беспересадочный дальний полет. Судно долетело из Иркутска до Подмосковья.

«Ростех»

Лайнер МС-21 преодолел больше 4 тыс. км за 5 часов 50 минут. По данным «Росстеха», все системы отработали «как положено». На подмосковном аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова специалисты проверили все системы лайнера после длительного перелета.

В госкорпорации отметили, что успешный полет говорит о готовности серийного выпуска машин этого типа. Параллельно воздушное судно проходит процесс сертификации, МС-21-310 выполнил более половины программы сертификационных полетов.

Информационный обзор редакции.

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