Импортозамещенный самолет с пермскими двигателями совершил первый дальний полет

Лайнер МС-21 преодолел больше 4 тыс. км за 5 часов 50 минут. По данным «Росстеха», все системы отработали «как положено». На подмосковном аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова специалисты проверили все системы лайнера после длительного перелета.

В госкорпорации отметили, что успешный полет говорит о готовности серийного выпуска машин этого типа. Параллельно воздушное судно проходит процесс сертификации, МС-21-310 выполнил более половины программы сертификационных полетов.

Информационный обзор редакции.