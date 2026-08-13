Улица в СНТ под Пермью попала в список 70 рекордных мест России

Садовое товарищество, расположенное недалеко от Жебреев, получило приз за лаконичность в категории «Улицы». Вместо них в Громотухе линии, обозначенные буквами. Составители рейтинга говорят, что такие есть и в других СНТ, но в пермском дошли до «С», затем пропустили остальные буквы и зафиналили «Я». В противовес пермскому топониму улицей с самым длинным названием стал бульвар имени народного артиста СССР Мстислава Ростроповича в Видном.

В этом же разделе отметили самую длинную улицу (2-ая Продольная магистраль в Волгограде), самую густонаселенную (Красноармейская в селе Александровское Ставропольского края), самую пешеходную (Баумана в Казани).

В рейтинге рекордов отмечены также самое фотографируемое здание (Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге), самый большой зоопарк (Ярославский), самый длинный автобусный маршрут (№77п в Сочи), самая ресторанная улица (Маросейка в Москве) и самая большая голова (Ленина в Улан-Уде).

Информационный обзор редакции.