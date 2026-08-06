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Изгибы реки и горка-корабль: в городе готовятся создать сквер, посвященный судоходству

В 2026 году в Перми должен появиться новый сквер. Его разобьют в микрорайоне Заозерье, на территории, ограниченной улицами Трясолобова, Яликовая и Байдарочная.

Яндекс. Карты

На создание нового общественного пространства готовы выделить больше 70 млн рублей. В новом сквере обустроят детские и спортивные площадки, зону отдыха, разобьют цветники и высадят деревья. Концепция нового сквера должна отражать историческое значение района — связь с судами и речным транспортом, поэтому при благоустройстве должны использоваться элементы судоходства. Судя по проекту на портале «Госзакупок», одна из детских горок будет сделана в виде корабля, а дорожки напомнят изгибы реки.

Работы по созданию нового сквера в Перми должны начаться в сентябре. Он будет готов в декабре 2026 года.

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