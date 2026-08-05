11 лестниц и мостов для пешеходов планируют отремонтировать в этом году

Пока работы проводят на двух объектах: в районе остановки «Промкомбинат» на Соликамской до улицы Гашкова и Сигаева, а также от Мостовой до музея «Диорама»

До конца дорожного сезона в Перми планируют отремонтировать еще 8 лестниц и пешеходных мостовых переходов: на Железнодорожной, Залесной, Социалистической, на улице Каширинской, 1-ой Кольцевой, от Минской до Сельскохозяйственной, от Киевской до Урицкого, в Шустовском логу и пешеходный мостик между микрорайонами КамГЭС и Домостроительный. Работы завершат осенью.