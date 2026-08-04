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На раскопках старинного некрополя нашли памятник в виде аналоя: он принадлежит настоятелю Спасо-Преображенского кафедрального собора

Камская археологическая экспедиция показала новое надгробие, найденное на старинном некрополе Архиерейского квартала, на котором ранее стоял пермский зоопарк. Сейчас это место готовят к благоустройству. Во время раскопок был обнаружен памятник в виде аналоя — четырехугольного столика с покатым верхом, на котором во время богослужений обычно лежат иконы или книги.

Камская археологическая экспедиция/ВКонтакте
Камская археологическая экспедиция/ВКонтакте
Камская археологическая экспедиция/ВКонтакте

Такие надгробия обычно устанавливали на могилах священнослужителям: они символизировали глубокую религиозность усопшего. Пермский памятник в виде аналоя принадлежал протоиерею Александру Матвеевичу Луканину, умершему в 1889 году. Он был пятым настоятелем Спасо-Преображенского кафедрального собора.

На памятнике есть надпись, сохранившая главные даты служения протоиерея Александра. Они помогли персонифицировать надгробие. В музее Архиерейского квартала рассказали, что Александр Луканин был блестящим выпускником Пермской духовной семинарии, обладал незаурядным умом и феноменальной памятью, знал многое от юриспруденции до географии и постоянно самообразовывался. Его работы по статистике Соликамского, Чердынского и Оханского уездов, истории Соликамска стали заметным вкладом в краеведческую литературу.

Александр возглавлял также епархиальное попечительство о бедных духовного звания — учреждение, которое заботилось о вдовах, сиротах и престарелых клириках, руководил епархиальным училищным советов, входил в миссионерский комитет, преподавал Закон Божий, редактировал «Пермские епархиальные ведомости», состоял членом Духовной консистории. Его называли столпом или краеугольным камнем всего церковно-административного здания по Пермской епархии». Александр Луканин скончался на 68-м году жизни. В его похоронах участвовало духовенство всех городских церквей во главе с епископом Пермским Владимиром (Никольским).

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