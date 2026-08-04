Готовность благоустройства сада Миндовского оценили на 50 процентов

В саду Миндовского уже срубили аварийные деревья, установили новые скамейки и обустроили баскетбольную площадку. Уже готово больше 45% плитки на дорожках и залито основание под детскую площадку. На ней смонтируют горку и архитектурные формы в стилистике «Союзмультфильма».

На территории сада Миндовского собираются высадить около тысячи кустарников, разобьют клумбу с цветами, обустроят новую сцену и сделают более заметную входную группу. Все работы по обновлению пространства должны завершить в сентябре 2026 года.