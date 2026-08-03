Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Вишера, Колва и Полюд — барсят из зоопарка назвали в честь природы Пермского края

Недавно родившимся снежным барсятам из пермского зоопарка дали имена. В помете — две самки и один самец: ирбисов назвали в честь природных локаций Пермского края.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Барсят назвали Вишерой, Колвой и Полюдом. В зоопарке говорят, что имена перекликается с индивидуальными чертами характера самих животных. Маленькая Вишера любознательна и энергична, она показывает ту самую природную живость, которую олицетворяет река. Барсенок Колва, как и плавная неторопливая река, давшая ей имя, самая рассудительная и внимательная из троицы. В характере барсенка Полюд чувствуется сила и достоинство одноименного камня, представляющегося в сказаниях могучим богатырем.

Барсята — второе потомство снежных барсов Снежика и Аксу. Несколько лет назад у пары появились Кунгур и Юнгур, которые уже стали взрослые. А двухмесячные барсята исследуют окружающий мир и готовятся выйти в экспозиционный вольер, где их могут увидеть посетители.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: