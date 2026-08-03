Метеорологи предупредили, что август 2026 года вряд ли будет полноценным летним месяцем

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что устойчивая жара может сохраниться в Европе, а на Урал будут влиять высотные ложбины. Средняя температура воздуха в августе 2026 года будет около нормы или на 1°С холоднее. Осадков ожидается много, в некоторых районах Пермского края большая часть месячной нормы уже выпала за первый день августа.

Первая рабочая неделя августа будет умеренно прохладной и достаточно сухой. С 3 по 7 августа осадков не ожидается в большинстве районов, дневная температура на уровне +20…+25°С. К концу недели ожидается выход циклона с запада, который может принести кратковременный вынос тепла до +25…+30°С на юге.

Третья пятидневка августа в Пермском крае будет прохладнее нормы. По оценкам метеорологов, это связано с возможным вторжением холода с Баренцева моря в тылу циклона, выход которого прогнозируется на 8-9 августа. Днем ожидается около +20°С и чуть ниже, а ночью в пределах +6…+11°С. Но не факт, что похолодание будет.

Вторая половина августа ожидается близкой к норме по температуре воздуха: после 20 августа для Перми это ниже +15°С по среднесуточной температуре. Этот период может быть еще и богатым на дожди. В ГИС-центре ПГНИУ говорят, что август 2026 года вряд ли август будет полноценным летним месяцем, а мощные волны жары, какие были несколько лет назад, маловероятны.