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Метеорологи предупредили, что август начнется с сильных дождей

Жаркий период, который длился в Пермском крае в течение 11 дней, заканчивается. Август в Пермском крае начнется с умеренно теплой погоды и дождей. На погоду начнет влиять циклон, который 1 августа выйдет на Средний Урал.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

По оценкам ГИС-центра ПГНИУ, если центр циклона сместится на Средний Урал, то он будет заполняться на месте, поэтому зальет дождями юго-запад Свердловской области и юго-восток Пермского края. Ситуация повторит июньский сценарий, когда случился первый сильный паводок лета 2026 года. Больше всего осадков выпадет на территориях от Суксуна до Лысьвы, в том числе в Кыну, где может быть больше 50 мм. На Чусовой и Сылве ожидается новый паводок из-за дождей.

В ночь на субботу, 1 августа, и утром осадки пройдут на востоке Пермского края, а днем они распространятся на центральные районы. В Перми может выпасть от 15 до 40 мм осадков. Днем также ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15 м/с. температура воздуха в Перми достигнет около +20°С, по краю от +17…+22°С.

В воскресенье, 2 августа, циклон заполнится, а дожди ослабеют и будут выпадать локально. Днем возможны прояснения и потепление до +20…+25°С по краю, в Перми +22…+24°С.

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