На месте Архиерейского кладбища нашли памятник купца Ивана Малюшкина: он владел хлебобулочным производством и торговал колониальными товарами

Его отец Герасим Иванович — выходец из государственных крестьян Ярославской области в 1852 году начал заниматься хлебной и пряничной торговлей в Перми. Построил на углу улиц Торговая и Кунгурская усадьбу, где были жилые дома, мастерские, пекарня и торговая лавка. Семейное гнездо и бизнес перешли к Ивану Герасимовичу, который расширил отцовское дело: к кондитерскому и хлебобулочному производству добавились винные и колониальные товары.

Купец во втором поколении не только успешный предприниматель, но и общественный деятель: был членом губернского податного присутствия от купечества, состоял в учетно-ссудном комитете Общественного Марьинского банка и был гласным Пермской городской думы. Жертвовал деньги и продукцию собственного производства Рождество-Богородицкому попечительству. По данным Пермского государственного архива социально-политической истории, в 1896 году во время праздника для детей бедных родителей в церковно-приходской школе в честь коронации Николая II Иван Герасимович бесплатно предоставил для угощения десерты, завернутые в специальные «коронационные платки».

Иван Малюшкин скончался в октябре 1899 года в 43 года. И его отпеванием было пышным: в нем участвовали два протоиерея, священник, протодьякон и два дьякона. Купец оставил после себя внушительное наследство единственному сыну Ивану. Он получил два винно-бакалейных магазина (один на углу Кунгурской и Торговой, другой — в доходном доме А. Е. Попова на Сибирской, напротив губернаторского дома), а также дома по Кунгурской, 3 и Торговой, 58.

Напомним, первое надгробие во время раскопок на месте старинного некрополя, на котором ранее стоял пермский зоопарк, было найдено в ноябре 2025 года. Там же обнаружили памятник в виде дерева и чугунный медальон с ангелами.

На месте старого зоопарка будут развивать проект «Архиерейский квартал», в который входят также здание Спасо-Преображенского собора и благоустройство территории рядом с ним, восстановление самих архиерейских домов, а также создание Яблоневого сада. Недавно для координации работ над Архиерейским кварталом была создана специальная комиссия.