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«Золотая аллея», рыбы в долинах и праздничный коридор: известны концепции новогоднего оформления Компроса и «Зеленого кольца»

Появились новые подробности концепции новогоднего оформления Перми. Они посвящены Комсомольскому проспекту, «гостевому маршруту», «Зеленому кольцу», а также школам, детским садам и спортивным учреждениям. По словам главного архитектора Пермского края Елены Ермолиной, каждый элемент связан с историей и характером места. Ранее мы показывали концепции праздничного оформления улиц Сибирская, Советская, Пермская и Ленина.

Елена Ермолина/ВКонтакте
Елена Ермолина/ВКонтакте
Елена Ермолина/ВКонтакте
Елена Ермолина/ВКонтакте

Главную архитектурную достопримечательность города — Комсомольский проспект — предлагают превратить в «золотую аллею», так как фасады, лепнина и колонны зданий нужно благородно обрамить. В новогоднем оформлении Компроса планируют использовать образ гинкго: это растение связывает современность и флору палеозоя.

«Гостевой маршрут», проходящий по шоссе Космонавтов, улицам Энгельса, Локомотивной, Ленина, Окулова, Петропавловской и Куйбышева, ассоциируется у авторов концепции с объединенной историей взросления, полета и достижений. Его собираются оформить в светлых тонах с элементами современного дизайна — космическими снеговиками и серебряными шарами. Новогодняя подсветка «Зеленого кольца» будет отражать особенности мест: на входе в долину реки появится экспозиция с рыбами, в парк — с птицами, а в скверах будут подсвечены стволы деревьев.

В объектах социальной сферы концепция предполагает использование декоративных ограждений, новогодних элементов на фасаде и оформление входных групп. В школах, детсадах, спортивных секциях появится праздничный коридор, который должен стать пространством для совместного творчества: дети с родителями и педагогами будут совместно создавать и развешивать фонарики и игрушки.

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