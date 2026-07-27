Метеорологи рассказали, что самый жаркий день июля и лета ожидается на этой неделе

По оценкам метеорологов, понедельник, 27 июля, станет самым жарким днем недели и всего лета. Днем температура воздуха достигнет +33…+35°С, отклонение температуры от нормы составит до 10°С.

Ночь на вторник будет теплой (около +25°С) и малооблачной, с утра начнут формироваться грозы, их развитие пойдет с юго-запада Пермского края. «Грозы будут формироваться на фоне сильного ветра в нижней половине тропосферы – даже на высоте 1,5 км скорость ветра ожидается до 75 км/ч. Это в совокупности с сильной жарой создает реальную опасность шквалов (20-25 м/с и более). В Пермском крае пока прогнозируется наиболее активное развитие гроз в западных и восточных районах. Грозы с сильным ветром наверняка нанесут ущерб, возможно сопоставимый с 28 мая», — отметили в ГИС-центре ПГНИУ. Днем 28 июля в Перми ожидается +30…+32°С, по краю +28…+33°С, прохладнее на юго-западе.

В ночь на среду, 29 июля, ночная температура воздуха еще будет очень высокой, в пределах +18…+23°С. Днем солнечно, но значительно прохладнее, чем ранее: +23…+28°С, в Перми +25…+27°С. В ночь на четверг, 30 июля, ожидается +13…+18°С по краю, +15…+17°С в Перми, днем в пределах +25…+30°С. Вечером холодный фронт начнет смещаться через южные районы края и принесет сильные ливни, может выпасть 30-50 мм осадков и больше вечером в четверг и в ночь на пятницу.

С пятницы, 31 июля, по воскресенье, 2 августа, на погоду будет влиять этот же циклон, который постепенно переместится в Зауралье. В соседней Свердловской области вновь вероятны сильные продолжительные дожди. В Пермском крае должны установиться типичная для лета 2026 года погода с температурой воздуха +14…+19°С ночью +20…+25°С днем, очень высокой влажностью и высокой вероятностью сильных ливней.

, ночная температура воздуха еще будет очень высокой, в пределах +18…+23°С. Днем солнечно, но значительно прохладнее, чем ранее: +23…+28°С, в Перми +25…+27°С. В ночь на четверг, 30 июля, ожидается +13…+18°С по краю, +15…+17°С в Перми, днем в пределах +25…+30°С. Вечером холодный фронт начнет смещаться через южные районы края и принесет сильные ливни, может выпасть 30-50 мм осадков и больше вечером в четверг и в ночь на пятницу.

С пятницы, 31 июля, по воскресенье, 2 августа, на погоду будет влиять этот же циклон, который постепенно переместится в Зауралье. В соседней Свердловской области вновь вероятны сильные продолжительные дожди. В Пермском крае должны установиться типичная для лета 2026 года погода с температурой воздуха +14…+19°С ночью +20…+25°С днем, очень высокой влажностью и высокой вероятностью сильных ливней.