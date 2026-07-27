Метеорологи рассказали, что жара побила рекорд 55-летней давности

В ГИС-центре ПГНИУ объяснили, что максимум оказался ниже прогноза, но все равно превзошел на 0,2°С выше прежнего рекорда этого дня, который был установлен в 1971 году. В Пермском крае жарче всего было в Лысьве, где максимум составил +33,9°С. Отметка +33°С взята также в Кунгуре, в Чернушке, в Чайковском, в Осе и Ножовке.

Пик жары в Пермском крае придется на понедельник. По данным метеорологов, тропическая воздушная масса будет поступать на территорию краю из Саратовской области, где накануне было около 40,5°С. Ожидается, что температура воздуха поднимется в Перми до +35°С, по краю до +31…+36°С, в Перми до +35°С.