Лето этого года в Перми оказалось жарче, чем прошлогоднее

Тем не менее рекорд 2024 года пока не достигнут: тогда насчитывалось восемь экстражарких дней. Специалисты также отметили, что городом с максимальной температурой воздуха оказался Кунгур. По их данным, 23 июля термометр показывал +31,1 градусов.

Напомним: в эти выходные, 25 и 26 июля, синоптики прогнозируют от +27 до + 32 градусов по всему Пермскому краю.

В такую жару провести уикенд за городом — звучит, как идеальный план: мы недавно делились программой фестиваля «Зов Пармы — 2026».

Информационный обзор редакции.