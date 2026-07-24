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Лето этого года в Перми оказалось жарче, чем прошлогоднее

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что температура в +30 градусов в столице региона сохраняется уже пять дней. В прошлом году было зафиксировано четыре жарких дня.

unsplash

Тем не менее рекорд 2024 года пока не достигнут: тогда насчитывалось восемь экстражарких дней. Специалисты также отметили, что городом с максимальной температурой воздуха оказался Кунгур. По их данным, 23 июля термометр показывал +31,1 градусов.

Напомним: в эти выходные, 25 и 26 июля, синоптики прогнозируют от +27 до + 32 градусов по всему Пермскому краю.

В такую жару провести уикенд за городом — звучит, как идеальный план: мы недавно делились программой фестиваля «Зов Пармы — 2026».

Информационный обзор редакции.

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