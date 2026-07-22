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Пермские археологи нашли памятник в виде дерева

Камская археологическая экспедиция поделилась недавней находкой в Архиерейском квартале. Ей оказался памятник в виде дерева с мощным стволом с обрубленными ветвями, уходящим корнями в землю.

Камская археологическая экспедиция
Камская археологическая экспедиция

Памятник был установлен на могиле коллежского советника Епафродита Космача. На стволе дерева высечено имя: Епафродит Сергеевич Космач».

«Срез ствола венчает крест, сложенный из таких же веток. Сведения о Епафродите Космаче есть в списке Е. П. Субботина. Коллежский советник Космач Епафродит Сергеевич скончался 5 ноября 1909 года в возрасте 69 лет от «перерождения сердца» — так, вероятно, называли состояние, при котором мышечная ткань замещается жировой, что приводит к сердечной недостаточности»,— объясняет научное подразделение при Пермском университете.

Объяснение нашлось и мотиву дерева на памятниках. По словам специалистов, у него может быть две версии происхождения: внезапная смерть, которую олицетворяет срубленное дерево, и пресечение рода, о котором говорят обрубленные ветви.

Ранее Камская археологическая экспедиция показывала найденные на месте старинного некрополя надгробия и их части. Мы также делились большой подборкой с  интересными находками во время археологических раскопок. 

Информационный обзор редакции. 

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