Пермские археологи нашли памятник в виде дерева

Памятник был установлен на могиле коллежского советника Епафродита Космача. На стволе дерева высечено имя: Епафродит Сергеевич Космач».

«Срез ствола венчает крест, сложенный из таких же веток. Сведения о Епафродите Космаче есть в списке Е. П. Субботина. Коллежский советник Космач Епафродит Сергеевич скончался 5 ноября 1909 года в возрасте 69 лет от «перерождения сердца» — так, вероятно, называли состояние, при котором мышечная ткань замещается жировой, что приводит к сердечной недостаточности»,— объясняет научное подразделение при Пермском университете.

Объяснение нашлось и мотиву дерева на памятниках. По словам специалистов, у него может быть две версии происхождения: внезапная смерть, которую олицетворяет срубленное дерево, и пресечение рода, о котором говорят обрубленные ветви.

Ранее Камская археологическая экспедиция показывала найденные на месте старинного некрополя надгробия и их части. Мы также делились большой подборкой с интересными находками во время археологических раскопок.

Информационный обзор редакции.