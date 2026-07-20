В Пермский край на неделе придет жаркая и преимущественно сухая погода

По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха в течение недели составит +26…+31 °С, что на 2-4 градуса выше нормы для этого периода. Впервые с начала лета ожидается дефицит осадков, хотя локальные грозы все же возможны. Особенностью недели станет высокая влажность, из-за которой ощущаемая температура будет выше фактической.

В понедельник, 20 июля, локальные ливни и грозы вероятны на юго-востоке края. Во вторник и среду по всему региону ожидается малооблачная погода без осадков с температурой до +30 °С. В четверг вероятность гроз возрастет на севере и западе Прикамья, не исключены они и в Перми.

К выходным характер погоды существенно не изменится. Днем по-прежнему возможны кратковременные локальные дожди и грозы, а столбик термометра будет держаться на отметках +27…+32 °С, в Перми — около +30 °С.