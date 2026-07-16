В Перми за месяц удалили более 100 незаконных граффити и надписей

Целью акции является своевременное выявление и ликвидация надписей, связанных с распространением запрещенных веществ. Для этого сотрудники городской Административно-технической инспекции совместно с полицией и народными дружинниками проводили специальные рейды. Вся информация о найденных изображениях была передана в УМВД России по городу Перми для дальнейшей оперативной работы.

Акция «чистые стены» является частью месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, который проводится по инициативе Министерства территориальной безопасности Пермского края.

Городские власти напоминают об административной ответственности за порчу городского имущества. ЗА нанесение граффити гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, а юридическим — до 100 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрены штрафы и за несвоевременное устранение незаконных изображений владельцами зданий. В этом случае для граждан штраф составит до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 50 тысяч рублей.

Стоит отметить, что наряду с борьбой против нелегальных рисунков в Перми активно поддерживается и развивается культура легального стрит-арта. Так, в этом году в рамках фестиваля «МОНУМЕНТ АРТ» планируется создание нового масштабного мурала на здании ТЭЦ-6. А уже существующие работы становятся частью культурного кода города — недавно была выпущена серия кофейных стаканчиков с изображениями известных пермских муралов.

Информационный обзор редакции.