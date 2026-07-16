Уровень воды в реке Егошихе поднялся более чем на 50 сантиметров

Как сообщается в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края», за ночь на метеостанции Пермь было зафиксировано 55 мм осадков. С учетом 18 мм, выпавших накануне днем, общая сумма составила 76 мм, что соответствует климатической норме для всего июля.

Специалисты отмечают, что дождевой паводок на Егошихе стал самым высоким за последние 11 лет. Уровень воды в реке поднялся более чем на 50 см, что привело к частичному затоплению популярной у горожан прогулочной зоны.

Ранее мы рассказывали, что последний раз осадки подобной интенсивности наблюдались в Перми 4 июля 2021 года, когда в микрорайоне Бахаревка за 12 часов выпало 86 мм.

Информационный обзор редакции.