В Перми за сутки выпала месячная норма осадков, затопив улицы города

В ночь на 16 июля в Перми прошел аномальный ливень, в результате которого суммарно за сутки в городе выпала месячная норма осадков. Интенсивные дожди привели к подтоплению городских улиц, о чем сообщают местные жители в социальных сетях.
По данным специалистов ГИС-Центра ПГНИУ, вечером 15 июля в городе выпало 18 мм осадков, а за прошедшую ночь — еще 58 мм. Таким образом, общая сумма составила 76 мм, что соответствует климатической норме для всего июля.
Метеорологи отмечают, что последний раз подобные ливни наблюдались 4 июля 2021 года. Тогда на метеостанции в микрорайоне Бахаревка за 12 часов было зафиксировано 86 мм осадков.
Ранее мы рассказывали, что период дожей в регионе продолжится включительно до пятницы, 17 июля.
Информационный обзор редакции.
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