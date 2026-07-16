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В Перми за сутки выпала месячная норма осадков, затопив улицы города

В ночь на 16 июля в Перми прошел аномальный ливень, в результате которого суммарно за сутки в городе выпала месячная норма осадков. Интенсивные дожди привели к подтоплению городских улиц, о чем сообщают местные жители в социальных сетях.

joelpc/ Shutterstock.com

По данным специалистов ГИС-Центра ПГНИУ, вечером 15 июля в городе выпало 18 мм осадков, а за прошедшую ночь — еще 58 мм. Таким образом, общая сумма составила 76 мм, что соответствует климатической норме для всего июля.

Метеорологи отмечают, что последний раз подобные ливни наблюдались 4 июля 2021 года. Тогда на метеостанции в микрорайоне Бахаревка за 12 часов было зафиксировано 86 мм осадков.

Ранее мы рассказывали, что период дожей в регионе продолжится включительно до пятницы, 17 июля.

Информационный обзор редакции.

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