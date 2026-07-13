В ГИС-центре ПГНИУ предупредили пермяков о ливнях и резком похолодании

В Пермском крае на неделе с 13 по 19 июля ожидается избыток осадков и резкое, но кратковременное похолодание. В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что на реках в южной части региона возможны дождевые паводки.
Вплоть до четверга дневная температура будет держаться в пределах +20…+25°С. При этом ожидаются сильные ливни, в отдельных районах за 12 часов может выпасть до 30 мм осадков. Наиболее сильные дожди прогнозируются на юге края.
Резкое похолодание произойдет в пятницу, 17 июля. Из-за вторжения холодного воздуха температура днем опустится до +10…+15°С. Похолодание будет сопровождаться осадками и сильным ветром.
К выходным дожди должны прекратиться. В субботу, 18 июля, температура поднимется до 16…+21°С, а в воскресенье, 19 июля, по предварительным прогнозам, вернется к норме и составит +21…+26°С.
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