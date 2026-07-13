В ГИС-центре ПГНИУ предупредили пермяков о ливнях и резком похолодании

Вплоть до четверга дневная температура будет держаться в пределах +20…+25°С. При этом ожидаются сильные ливни, в отдельных районах за 12 часов может выпасть до 30 мм осадков. Наиболее сильные дожди прогнозируются на юге края.

Резкое похолодание произойдет в пятницу, 17 июля. Из-за вторжения холодного воздуха температура днем опустится до +10…+15°С. Похолодание будет сопровождаться осадками и сильным ветром.

К выходным дожди должны прекратиться. В субботу, 18 июля, температура поднимется до 16…+21°С, а в воскресенье, 19 июля, по предварительным прогнозам, вернется к норме и составит +21…+26°С.