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Запасаемся водой: 6 июля может стать самым жарким июльским днем в Перми

В понедельник, 6 июля, температура воздуха в столице Прикамья может повыситься до 31 градуса, передает пермская гидрометслужба. При этом осадков не ожидается.

Архив редакции

По словам синоптиков, тепло в город придет со стороны Нижнего Поволжья. Тем временем в Пермском крае возможны дождевые паводки. На западе региона ожидается шквалы, предостерегает ГИС-центр ПГНИУ.

Находим время прогуляться по солнцу в обеденный перерыв: ранее мы сообщали, что июль 2026 года в регионе будет дождливым

Информационный обзор редакции. 

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