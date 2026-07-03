Готовность к будущему отопительному сезону оценили на 20 процентов

К отопительному сезону готовы 178 социальных объектов, 292,4 километра сетей, восемь котельных и 156 центральных тепловых пунктов. Всего в списке порядка 6 тыс. жилых домов и 826 социальных объектов: детских садов, школ и поликлиник.

По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, параллельно «Т Плюс» готовит к нагрузкам основные источники тепла — Пермскую ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14. На улицах Космонавта Леонова, Ласьвинской и Магистральной идет перекладка путей.