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Известно, что откроется в старинном особняке «Дом Третьяковой»

Стало известно, кто займет историческое здание на Советской улице, в котором раньше работали ресторан «Дом Третьяковой» и «Второй этаж». Оба заведения закрылись весной 2026 года.

Дом Третьяковой/ВКонтакте

Как сообщает издание «Ъ-Прикамье», в историческом особняке теперь разместится офис продаж ижевского девелопера Yunika. Он развивает в Перми несколько проектов, один из них — 100-метровая жилая башня.

Объект культурного наследия «Дом жилой А.Е. Третьяковой» был построен в XIX веке. В конце столетия здание приобрел фотограф Иван Иванович Третьяков, открывший там фотосалон. После его смерти жена Александра Егоровна сдавала первый этаж под квартиры, а второй — под мастерские и магазины. Дом примечателен еще и тем, что в XX веке в нем жила семья профессора Пермского университета и основателя Ботанического сада Александра Генкеля, а годы войны — один из основоположников конструктивизма Александр Родченко. С 2019 года старинное здание, состояние которого вызывало опасения, пытались продать на торгах. С конца 2020-го его выкупил бизнесмен, который полностью восстановил исторический особняк. В 2023 году в нем открылись гастрономические проекты ресторатора Ильи Заковырина.

Информационный обзор редакции.

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