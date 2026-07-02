Из-за сильных дождей на реках начался паводок: вода достигла 4 метров

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что на реке Иньве пик паводка пришелся на 2 июля. Уровень воды достиг отметки в 435 см. Но в июле 2019 года он был больше — до 550 см. Напомним, тогда на севере региона даже вводили режим ЧС из-за паводка.

Вода мощного дождевого паводка по реке Чусовой с верхнего течения в Свердловской области сместилась до села Кын. Но здесь уровень воды неизвестен, так как данные этого гидропоста и еще 90% были удалены из открытого доступа. Местные жители говорят, что вода достигла отметки в 4 м.