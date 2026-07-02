Дождь 30 июня стал одним из самых сильных в XXI веке

Ливень и дождевые паводки в Перми привели к масштабному затоплению улиц, а также к оползням: на набережной, в районе вокзала Пермь-1 и столетнего моста обвалилась земля. В итоге была подтоплена и перекрыта даже часть экотропы в Разгуляе, повалены деревья, заполнены ливневые канализации. Коммунальные и дорожные службы борются с последствиями непогоды.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, в числе самых сильных дождей XXI века в Перми также были в 22 и 26 июня 2007, 6 и 11 июня 2011, 9 июня 2014, 3 июня и 18 августа 2015, 22 июля 2017, 20 августа 2019, 22 мая 2020, 4 июля 2021.

Ранее мы рассказывали, что по прогнозам июль 2026 года в Пермском крае тоже будет дождливым, но умерено теплым.