Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Дождь 30 июня стал одним из самых сильных в XXI веке

Дождь, прошедший в Перми 30 июня, стал одним из самых сильных в XXI веке. Об этом рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, отметив, что за 2,5 часа выпало до 51 мм осадков.

Freepik

Ливень и дождевые паводки в Перми привели к масштабному затоплению улиц, а также к оползням: на набережной, в районе вокзала Пермь-1 и столетнего моста обвалилась земля. В итоге была подтоплена и перекрыта даже часть экотропы в Разгуляе, повалены деревья, заполнены ливневые канализации. Коммунальные и дорожные службы борются с последствиями непогоды.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, в числе самых сильных дождей XXI века в Перми также были в 22 и 26 июня 2007, 6 и 11 июня 2011, 9 июня 2014, 3 июня и 18 августа 2015, 22 июля 2017, 20 августа 2019, 22 мая 2020, 4 июля 2021.

Ранее мы рассказывали, что по прогнозам июль 2026 года в Пермском крае тоже будет дождливым, но умерено теплым.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: