Июль 2026 года тоже будет дождливым: метеорологи рассказали, что в этом нет ничего необычного

Сохранится атмосферная циркуляция с жарой над Европой и Сибирью и прохладой с дождями над востоком ЕТР и Уралом, но периодически возможны более теплые и сухие периоды. Подобная ситуация была в июне 2026 года, а также в июле 2017 года. «В том, что ожидается два подряд дождливых месяца, нет ничего необычного — то же самое было в 2015-м (июль-август), в 2017-м (июнь-июль) и в 2019-м (июль-август), а в более ранние годы — в июне и июле 1993-го и 1994-го. Учитывая явное сходство нынешней ситуации с этими годами, вполне можно ожидать новые случаи очень сильных дождей и паводков в нынешнем июле», — отметили в ГИС-центре ПГНИУ.

Июль 2026 года начнется с постепенного прекращения дождей и потепления. 3-5 июля осадков почти не будет, ожидается потепление до +23…+28˚С днем. Пик придется на 6 июля, по краю температура воздуха может достигнуть +30˚С. Затем дожди возобновятся под влиянием высотной ложбины с Европейской территории России, но будет еще тепло: +24…+29˚С. В итоге первая декада июля будет теплее нормы, особенно на севере региона. Период с 10 по 15 июля ожидается чуть теплее нормы: днем около +22…+27˚С, но дождей будет в избытке.

На вторую половину июля 2026 года пока неопределенные прогнозы. Европейский центр среднесрочных прогнозов указывает на некоторое похолодание: температура около нормы или чуть ниже нее. Выносы тепла возможны, но они будут непродолжительными. В целом по сравнению с июлем 2025-го это будет в Перми теплее, но более облачным.