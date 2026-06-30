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В зоопарке появились еще четыре альпаки: их привезли из Чили

В Пермском зоопарке недавно случилось пополнение: там появились четыре новых альпаки. Самец Диего и самки Эсперанза, Монтана и Ламбада прибыли из Чили.

Пермский зоопарк/ВКонтакте

Они оказались одними из 1050 альпак и лам, завезенных осенью 2025 года в Россию. Это была одна из самых крупных поставок, которая должна стать первым шагом к формированию в России профессионального разведения альпак и созданию национального племенного ядра. Животных сначала отправили на обязательный карантин, а затем доставили в парки, фермерские хозяйства и 14 зоопарков страны.

В зоопарке рассказали, что чилийские альпаки уже влились в компанию «местных». Новенькие чуть ниже ростом, так как в Чили их часто содержат на больших высотах, где более суровые условия (разреженный воздух, резкие перепады температура и сильные ветры).

Информационный обзор редакции.

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