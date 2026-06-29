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Число камер, подключенных к Единой системе видеонаблюдения, вырастет на 40 процентов

В Пермском крае стало больше камер, подключенных к Единой системе видеонаблюдения. По словам и.о. министра территориальной безопасности Альберта Марданова, их число превысило 7 тыс. 

Дмитрий Махонин/Telegram

Большинство из камер, подключенных к системе, умеют распознавать лица. Они установлены на дорогах, остановках, в общественном транспорте, в образовательных и медицинских учреждениях и других местах массового скопления людей.

Количество камер, подключенных к Единой системе видеонаблюдения Пермского края вырастет на 40%, до 10 тыс. человек. Ранее планировалось, что до конца 2026 года к ней подключат и видеодомофоны.

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