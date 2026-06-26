В ГИС-центре ПГНИУ предупредили пермяков об аномально дождливых выходных

Дожди начнутся на западе уже в пятницу, 26 июня, под влиянием барической ложбины, местами их будут сопровождать грозы. В Перми осадки возможны к вечеру, а температура воздуха будет на уровне +23°С, по краю от +19°С до +24°С.

Ночь на субботу, 27 июня, температура воздуха будет на уровне +11…+16°С, в Перми до +14°С, есть вероятность осадков. Днем начнется влияние выходящего с юга циклона: дожди постепенно будут усиливаться и охватят больше территории Пермского края. На юге и западе температура воздухе на уровне +15°С, на северо-востоке до …+14°С, в Перми +18°С.

Пик дождей на юге и юго-западе придется на вечер субботы и ночь на воскресенье. Но пока непонятно, где ждать больше всего осадков. К вечеру 29 июня циклон будет уходить через юго-запад, поэтому там осадки будут более продолжительными. По оценкам метеорологов, в Перми дожди прекратятся к вечеру воскресенья. В течение дня температура в городе будет на уровне +15…+17°С, по краю +13…+18°С, на севере до +20°С.

К утру понедельника на юго-западе Пермского края может выпасть месячная норма осадков, в Перми — 30-55 мм, но они будут в основном ливневые, поэтому распределятся неравномерно.