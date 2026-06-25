Метеорологи рассказали о перерыве в осадках, но после него придут сильные дожди

По оценкам метеорологов, значительные осадки отметились на некоторых метеостанциях Пермского края: например, за четыре дня в Бисере выпало 103 мм.

В четверг, 25 июня, погоду в Пермском крае будет определять слабовыраженный антициклон, который сформируется над Южным Уралом. Ночью прохладно, в пределах +9…+14°С, а днем +16…+21°С. В пятницу, 26 июня, станет теплее: днем +19…+24°С, в Перми до +23°С. Дождей не ожидается — только на западе.

В субботу же выйдет очередной южный циклон с большими запасами влаги. В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что есть все шансы, что сильные дожди достанутся именно Перми.