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Закрытый в мае бассейн «БМ» открыли по решению суда

В Перми для посетителей снова открылся бассейн «БМ». Он был закрыт с 8 мая по решению суда: физкультурно-оздоровительный комплекс определили как небезопасный.

Бассейн БМ/ВКонтакте

Пока представители «БМ» обжаловали решение, бассейн приостановил свою деятельность. 9 июня его осмотрели независимые эксперты и надзорные органы, чтобы засвидетельствовать, что все нарушения требований пожарной безопасности устранены. «Судебные эксперты, представители МЧС Пермского края и города и другие члены комиссии подписали Акт осмотра, где однозначно подтверждается устранение всех нарушений и бассейн признан не представляющим угрозу жизни и здоровью в части пожарной безопасности», — рассказывали тогда в социальных сетях бассейна.

23 июня прошло заседание суда, где рассмотрели отмену обеспечительных мер. С этого дня в бассейне уже возобновили тренировки, а замороженные абонементы продлили на несколько месяцев.

Информационный обзор редакции.

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