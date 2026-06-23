Закрытый в мае бассейн «БМ» открыли по решению суда

Пока представители «БМ» обжаловали решение, бассейн приостановил свою деятельность. 9 июня его осмотрели независимые эксперты и надзорные органы, чтобы засвидетельствовать, что все нарушения требований пожарной безопасности устранены. «Судебные эксперты, представители МЧС Пермского края и города и другие члены комиссии подписали Акт осмотра, где однозначно подтверждается устранение всех нарушений и бассейн признан не представляющим угрозу жизни и здоровью в части пожарной безопасности», — рассказывали тогда в социальных сетях бассейна.

23 июня прошло заседание суда, где рассмотрели отмену обеспечительных мер. С этого дня в бассейне уже возобновили тренировки, а замороженные абонементы продлили на несколько месяцев.

Информационный обзор редакции.