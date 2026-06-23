Снимки пермских фотографов появятся в номерах пятизвездочного отеля

Пермским фотографам предлагают по-новому взглянуть на родную локацию и снять знаковые здания и неприметные детали, мимо которых жители проходят каждый день, зафиксировать, как город меняется при разном свете, погоде, времени года и представить парадную и повседневную Пермь, которую хочется рассматривать и открывать заново.

Организаторы конкурса говорят, что на снимках Пермь может быть узнаваемой или превратиться в абстракцию — важно, чтобы в кадре чувствовался характер города. Фотоработы будут принимать до 12 июля: их разместят в номерах «Рэдиссона», а снимок победителя выкупит «Рэдиссон» и будет использовать его для сувенирной продукции.

Информационный обзор редакции.