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В 2027 году проведут благоустройство парка культуры и отдыха «Счастье есть»

Стали известны итоги Всероссийского онлайн-голосования по выбору приоритетных проектов для благоустройства. В Перми победителем стал парк культуры и отдыха «Счастье есть». За него проголосовали больше 33,8 тыс. горожан.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В 2027 году парк «Счастье есть» в Кировском районе ждет благоустройство. В рамках проекта там собираются обновить пешеходные дорожки, обустроить площадки отдыха, установить новые беседки, навесы и навигацию. Детская и спортивная площадки также подлежат ремонту, на территории парка появится инклюзивное оборудование и новые системы наружного освещения, а само пространство ждет озеленения.

В этом году горожанам предлагали выбрать один из восьми объектов для благоустройства в разных районах города. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что второе и третье места по результатам голосования занимают бульвар по улице Дружбы и сквер у дворца культуры имени А.П. Чехова. Всего в нем приняло участие 146 тыс. человек.

Информационный обзор редакции.

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