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В зоопарке появились тактильные животные: эта экспозиция для слабовидящих и незрячих людей

В Пермском зоопарке открылась первая экспозиция для слабовидящих и незрячих людей. Проект называется «Зоопарк на кончиках пальцев: тактильный музей для слепых и слабовидящих».

Пресс-служба министерства культуры Пермского края
Пресс-служба министерства культуры Пермского края
Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Сначала экспозиция будет состоять из трех моделей животных: африканского льва Леро, амурского тигра Афины и орангутана Билла. Они тактильные: позволяют детально изучить анатомические особенности, пропорции и текстуру покровов. Тактильных животных создала компания, которая создает подобные экспонаты для Московского Кремля, Русского музея в Санкт-Петербурге, музея МХАТ и Эрмитажа.

В пресс-службе министерства культуры рассказали, что у проекта для слабовидящих и незрячих есть несколько направлений работы. Первым будут экскурсии, где посетители смогут исследовать фигуры животных под руководством экскурсовода, им также представят перья, рога, шерсть и другие тактильные материалы обитателей зоопарка, вторым — познавательные и творческие мастер-классы. Третье направление — программы «обратной инклюзии»: интерактивные экскурсии, где в роли экскурсоводов выступают люди с нарушениями зрения.

Информационный обзор редакции. 0+

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