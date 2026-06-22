Метеорологи предупредили, что на этой неделе осадков ожидается в два-три раза больше нормы

В понедельник, 22 июня, через территорию Пермского края пройдет холодный фронт с ливнями и грозами. Возможны сильные ветры и шквалы до 20 м/с и более, особенно на востоке края. Днем перед холодным фронтом воздух успеет прогреться до +25°С, на севере края до +27°С.

В ночь на вторник, 23 июня, ожидается +11…+16°С, в Перми до +14°С. Локальные ливни и грозы придут ближе к вечеру, днем ожидается +21...+26°С по краю, а в Перми +23…+25°С. В среду, 24 июня, дожди и заток холодного воздуха в Пермском крае усилятся. Ночью осадки пройдут на севере, днем по центральным районам и в Перми, также вероятны грозы. Метеорологи отметили, что в некоторых районах за сутки может выпасть до половины месячной нормы осадков. Ночью +12…+17°С и днем +16…+21°С, в Перми ночью +13…+15°С и днем +17…+19°С.

В четверг, 25 июня, и в пятницу, 26 июня, влияющий на погоду циклон уйдет на север, а осадки почти прекратятся. В отдельных районах ожидаются кратковременные ливни. Погода будет умерено теплой и почти без дождей: ночью +9…+14°С по краю, в Перми +11…+13°С, днем +18…+23°С, в Перми +20…+22°С. В выходные возможна новая порция сильных дождей в южных и центральных районах Пермского края из-за циклона из Прикаспия. Но пока непонятно, принесет ли он сильное похолодание.