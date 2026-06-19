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Появился прогноз на остаток июня в Пермском крае: жары уже можно не ждать

В июне 2026 года в Пермском крае уже не будет жары. Погоду в регионе продолжит определять барическая депрессия, которая только углубится со вторника, 23 июня, а также ожидается арктическое вторжение.

Катерина Кравцова

По оценкам ГИС-центра ПГНИУ, 16 июня, когда температура достигла +26,0°С, так и останется самым теплым днем месяца в Перми, хотя на юго-востоке края еще может быть до +26…+28°С в выходные. В середине третьей декады июня ожидается похолодание, температура воздуха будет на 3-5°С ниже климатической нормы. Но до севера и востока Пермского края оно может не дойти.

Осадки до конца июня станут ежедневными: сначала они будут проходить в виде ливней с грозами, а в середине следующей недели могут прийти сильные обложные дожди. В ГИС-центре объяснили, что фронтальная зона, разделяющая холодные воздушные массы над Европейской территорией России и теплые над Сибирью, будет пролегать над Уралом, а вдоль нее сформируются циклоны, которые несут осадки. Подобная ситуация была в аномально дождливом июле 2019 года. В некоторых районах Пермского края до конца июня может выпасть 100 мм осадков и больше.

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