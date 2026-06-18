В саду имени Миндовского начинается укладка плитки на дорожках

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что сейчас рабочие занимаются подготовкой площадки для проведения интерактивных мероприятий и основанием для будущей сцены. В саду им. Миндовского также обустроят детские, спортивные площадки и зону для выгула собак, сделают заметную входную группу и разобьют клумбы с цветами.

Работы по обновлению сада им. Миндовского начались в апреле 2026 года. Общественное пространство временно закрыто для посетителей. Завершить благоустройство планируют в сентябре этого же года.

Информационный обзор редакции.