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В саду имени Миндовского начинается укладка плитки на дорожках

Работы по благоустройству сада им. Миндовского в Перми в активной стадии. В пресс-службе администрации рассказали, что там уже установлены бортовые камни, и в ближайшее время должны начать укладку плитки на дорожках.

Пресс-служба администрации Перми

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что сейчас рабочие занимаются подготовкой площадки для проведения интерактивных мероприятий и основанием для будущей сцены. В саду им. Миндовского также обустроят детские, спортивные площадки и зону для выгула собак, сделают заметную входную группу и разобьют клумбы с цветами. 

Работы по обновлению сада им. Миндовского начались в апреле 2026 года. Общественное пространство временно закрыто для посетителей. Завершить благоустройство планируют в сентябре этого же года.

Информационный обзор редакции.

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