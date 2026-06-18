В саду имени Миндовского начинается укладка плитки на дорожках

Работы по благоустройству сада им. Миндовского в Перми в активной стадии. В пресс-службе администрации рассказали, что там уже установлены бортовые камни, и в ближайшее время должны начать укладку плитки на дорожках.
В пресс-службе администрации Перми рассказали, что сейчас рабочие занимаются подготовкой площадки для проведения интерактивных мероприятий и основанием для будущей сцены. В саду им. Миндовского также обустроят детские, спортивные площадки и зону для выгула собак, сделают заметную входную группу и разобьют клумбы с цветами.
Работы по обновлению сада им. Миндовского начались в апреле 2026 года. Общественное пространство временно закрыто для посетителей. Завершить благоустройство планируют в сентябре этого же года.
Информационный обзор редакции.
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