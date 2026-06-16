Появились сувенирные банкноты, посвященные Перми XX и XXI века: показываем их со всех сторон

Художница Эльвира Давлетшина создала образы, связанные между собой не только по смыслу и сюжетным линиям, но и художественно и технически. В дизайне банкнот использованы изображения объектов культурного наследия регионального значения — архитектурных, промышленных и скульптурных памятников, через которых представлены вехи развития города.

Купюра «Пермь XX века» сделана в красных тонах, которые отсылают к советской геральдике, «Пермь XXI века» — в российском триколоре. Зеленый цвет на банкнотах связывает две эпохи и подчеркивает статус Перми как самого зеленого города-миллионника. Преемственность и рост символизирует повторяющийся декоративный элемент в виде ветви дерева с листьями.

По словам главы Перми Эдуарда Соснина, сувенирные банкноты передадут в библиотеки для того, чтобы презентации, также их вручать на официальных мероприятиях администрации города.

Информационный обзор редакции.