Метеорологи предупредили, что третья неделя июня будет умерено теплой

В понедельник, 15 июня, максимальная температура воздуха составит +20…+25°С по краю и +22…+24°С в Перми. В течение дня будут формироваться локальные скопления кучево-дождевых облаков с ливнями и грозами.

В ночь на вторник ожидается в районе +11…+16°С и без осадков. Днем 16 июня с юго-запада на центральные районы края переместится барическая ложбина, в которой дожди и грозы пройдут почти повсеместно. Осадки до Перми доберутся к вечеру, и могут продолжиться и в ночь на среду. Температура воздуха +21…+26°С по краю и +23…+25°С в Перми.

17 июня днем практически на всей территории Пермского края ожидаются обширные прояснения: осадков не будет, кроме востока. Температура воздуха на том же уровне, что и днем ранее: +21…+26°С по краю и до +25°С в Перми.

В четверг, 18 июня, и в пятницу, 19 июня, погоду будет определять циклон, перемещающийся с Вологодской области на Республику Коми. Он принесет более холодную воздушную массу с дождями и грозами в центральных и южных районах в четверг. Перед ним воздух прогреется до +19…+24°С по краю, +22…+24°С в Перми.

По прогнозам, в выходные характер погоды существенно не изменится. Дожди с грозами продолжатся, а температурный фон останется на уровне +20…+25°С. В течение недели в отдельных районах Пермского края есть вероятность сильных дождей из-за медленного перемещения скоплений кучево-дождевых облаков.