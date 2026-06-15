Камская археологическая экспедиция показала найденные на месте старинного некрополя надгробия и их части

В процессе строительства зоопарка надгробия и памятники были сломаны и частично использовались в строительных целях. По словам специалистов Камской археологической экспедиции, их значительная часть осталась на территории, оказавшись погребенной под строительными подсыпками, асфальтом и клетками животных.

Одна из находок — чугунный медальон с двухсторонним рельефным изображением ангелов — деталь памятника Марии Александровны Парначёвой, который представлял собой металлическое надгробие-часовню с литыми колоннами и ажурной чугунной решеткой. Мария была супругой статского советника Василия Васильевича и умерла в 1847 году в возрасте 28 лет от чахотки (туберкулеза легких). Сам Парначёв получил известность как организатор и строитель в Перми здания Благородного собрания, в 1846 году вместе с двумя компаньонами организовал Пермское пароходное общество.

На днях стало известно о расчистке еще двух памятников. Была обнаружена плита с надписью о погребении Надворного Советника Николая Гавриловича Ежева, который служил в акцизном ведомстве Пермской губернии, которое занималось контролем за производством и продажей облагаемых налогом товаров (алкоголя, табака, чая, сахара). Также среди находок на месте старинного некрополя — памятник пермскому мещанину Тиунову Андрею Флоровичу, который умер в возрасте 47 лет от грудной жабы (так называли ранее стенокардию).

Напомним, первое надгробие во время раскопок на месте старого пермского зоопарка было найдено в ноябре 2025 года. Оно принадлежало архиерейскому секретарю Дмитрию Оисповичу Попову, который родился в семье священнослужителя.

На месте старого зоопарка будут развивать проект «Архиерейский квартал», в который входят также здание Спасо-Преображенского собора и благоустройство территории рядом с ним, восстановление самих архиерейских домов, а также создание Яблоневого сада. Недавно для координации работ над Архиерейским кварталом была создана специальная комиссия.

Информационный обзор редакции.