Известно, как усилят меры безопасности во время праздничных мероприятий ко Дню города

11 июня в 23:00 установят три входные группы с металлорамками и металлические ограждения. За безопасность будут отвечать сотрудники полиции, частные охранные организации и народные дружинники. Также будет дежурить бригада скорой медицинской помощи.

12 июня праздничные мероприятия развернутся на нескольких площадках города. Днем на территории 66-го квартала эспланады пройдет церемония закладки плит на Аллее Доблести и Славы, а потом стартует концертная программа. На этих площадках также будут установлены пять входных групп с металлорамками, а безопасность обеспечат полиция, частные охранные организации и скорая помощь.

В 68-м квартале городской эспланады, где пройдет шоу-открытие фестиваля «Город встреч», установят пять входных групп, оборудованных металлорамками. На месте будут работать полиция, частные охранные организации и народные дружинники, а также бригады скрой помощи. На набережной реки Камы работать три входные группы. Безопасность обеспечат частные охранные организации, а скорая помощь будет дежурить на месте.

Во время праздничного фейерверка 12 июня перекроют Коммунальный мост. Во время салюта будет обеспечена пожарная и охранная безопасность, а зрителей будут выводить с набережной через два пункта: лестницу на Соборную площадь и подземный переход на улице Попова. Экипажи МКУ «Пермская городская служба спасения» будут дежурить на городской эспланаде с 11:00 до окончания мероприятий и на набережной реки Камы с 14:00 до завершения фейерверка.

Напомним, 11 и 12 июня работу общественного транспорта продлят, а центральные улицы перекроют.