В Пермском крае начинается постепенное потепление и уменьшение облачности

В пятницу, 12 июня, дневная температура ожидается на уровне +18…+23°С по краю и +20…+22°С в Перми. К 14 июня потеплеет до +20…+25°С по краю, причем на западе возможно до +27°С, в Перми +22…+24°С.

Дожди будут идти в ежедневном режиме, кроме крайних северо-западных районов. В районе Перми больше всего осадков ожидается 12 июня, 13 и 14 июня они будут локальными и в основном во второй половине дня.