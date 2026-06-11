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В Пермском крае начинается постепенное потепление и уменьшение облачности

В выходные на погоду в Пермском крае все еще продолжит определять барическая депрессия над Южным Зауральем, но на север и северо-запад будет влиять антициклон с центром в районе Салехарда. В ГИС-центре ПГНИУ объяснили, что постепенно воздух будет прогреваться, а облачность уменьшится.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В пятницу, 12 июня, дневная температура ожидается на уровне +18…+23°С по краю и +20…+22°С в Перми. К 14 июня потеплеет до +20…+25°С по краю, причем на западе возможно до +27°С, в Перми +22…+24°С.

Дожди будут идти в ежедневном режиме, кроме крайних северо-западных районов. В районе Перми больше всего осадков ожидается 12 июня, 13 и 14 июня они будут локальными и в основном во второй половине дня.

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