Метеорологи рассказали, когда в Пермском крае ожидать потепления и прояснения

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что в среднем за неделю на большей части Пермского края температура воздуха будет около нормы и на 1°С выше нее, а на северо-западе – на 2°С больше. Осадки, как и неделей ранее: больше дождей на востоке, меньше на западе.

Понедельник, 8 июня, окажется самым теплым днем с начала месяца. В Перми ожидается до +24°С, а по краю +20…+25°С, во второй половине дня на севере и на западе начнутся дожди с грозами, к вечеру они ожидаются и в Перми. Дожди и грозы в ночь на вторник, 9 июня, будут носить локальный характер, а днем пройдут восточнее Перми. Ночная температура воздуха по краю в районе +10…+15°С, в Перми +13…+15°С, днем потеплее до +16…+21°С, в Перми до +20°С. Дожди и грозы пройдут в основном на востоке края.

В ночь на среду, 10 июня, осадков не будет, но в середине дня они придут сначала на восток, где может выпасть 15-20 мм, а затем и в центральные районы, в том числе в Пермь. Днем ожидается всего до +14…+19°С, на юго-западе до +22°С. Из-за умеренного ветра с порывами до 12 м/с ощущаться будет еще прохладнее.

Ночью в четверг, 11 июня, в Пермском крае еще пройдут дожди обложного характера, а днем уже ливневые, основной удар придется на восток. Ночью температура воздуха в районе +10…+15°С, в Перми +12…+14°С, днем воздух прогреется слабо из-за облачности: +15…+19°С, в Перми +17…+20°С.

С пятницы, 12 июня, ожидается постепенное потепление. Дожди ливневого характера пройдут в основном на востоке, но могут дойти и до Перми. Прояснений будет больше, чем в предыдущие дни. Ночью температура воздуха +11…+16°С, в Перми +13…+15°С, а днем +18…+23°С, на северо-западе и юго-западе возможно до +25°С, а в Перми +20…+22°С.