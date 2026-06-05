Метеорологи предупредили, что дожди в Пермском крае прекратятся, но ненадолго

В ГИС-центре ПГНИУ объяснили, что в пятницу и субботу в южной и восточной частях Пермского края погоду будет определять заполняющийся циклон, перемещающийся над Западной Сибирью с юга на север. В западных и северных районах влияние оказывает периферия антициклона с севера Европейской России.

В пятницу, 5 июня, дожди ожидаются на большей части края, кроме западных и северных районов. На востоке и на юге, а также в Перми, к вечеру доберутся и грозы. Температура воздуха днем +15…+20°С, в Перми не выше +18°С.

В ночь на субботу, 6 июня, осадки будут слабыми и неповсеместными. Днем на юге, востоке и в центре Пермского края ожидается новая порция дождей и гроз, на западе и севере будет сухо. Прояснений будет больше, температура воздуха чуть выше:

ночью +9…+14°С и днем +16…+21°С, в Перми ночью +11…+13°С и днем до +21°С. Зона осадков в воскресенье, 7 июня, уйдет на юго-восток региона, в остальных районах в основном сухо, но ветрено. Температура воздуха ночью +8…+13°С и днем +18…+23°С, в Перми ночью +10…+12°С и днем +20…+22°С.

Метеорологи предупреждают, что пауза в дождях будет недолгой: 8-9 июня ожидается новая порция, которая затронет и запад Пермского края. Ранее предполагаемое потепление на конец первой декады июня откладывается: температурный фон будет близок к норме, а на северо-западе — выше.