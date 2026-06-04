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Рестораны и салоны красоты будут награждать новой отметкой «Особенно хорошее место»

Рестораны, клиники, салоны красоты, отели в Пермском крае собираются награждать новой отметкой «Особенно хорошее место». Такому критерию в регионе сейчас соответствуют порядка 60 мест, всего в России их — около 8,6 тыс.

Яндекс. Карты
Пресс-служба министерства туризма Пермского края

В пресс-службе Яндекс Карты рассказали, что новую награду будут давать компаниям, которые пять и больше лет сохраняют статус «Хорошее место» и получают высокие оценки пользователей. Награда «Особенно хорошее место» будет представлять собой статуэтку, которую можно будет разместить на видном месте при входе.

Кстати! 25 июня редакция «Прм.Собака.ru» будет вручать статуэтки премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» за вклад в жизнь Пермского края. Сейчас на сайте проходит голосование в десяти номинациях.

Информационный обзор редакции.

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