В Перми могут запретить «воздушные» провода на фасадах зданий

В Правила благоустройства Перми собираются внести новые изменения. На этот раз они касаются требований к внешнему виду фасадов и крыш капитальных, а также некапитальных зданий: на них хотят запретить прокладку воздушных линий связи и электропередач.
В документации сказано, что вывод линий на главные фасады должен быть обеспечен через прокладку подземным способом. Планируется допустить размещение линии связи и линии передачи электроэнергии в небольших коробах, но они должны быть закреплены параллельно контуру здания и соответствовать цветовому решению.
В администрации считают, что новые требования схожи с требованием к размещению кондиционеров и вывесок на фасадах — «воздушный» способ прокладки проводов искажает архитектурный облик города.
Эти изменения еще не приняты, но могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года. В таком случае для приведения к новым требованиям дадут 5-10 лет (на переоборудование главных и боковых фасадов, а также на дворовые).
Комментарии (0)