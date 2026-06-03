В Перми могут запретить «воздушные» провода на фасадах зданий

В документации сказано, что вывод линий на главные фасады должен быть обеспечен через прокладку подземным способом. Планируется допустить размещение линии связи и линии передачи электроэнергии в небольших коробах, но они должны быть закреплены параллельно контуру здания и соответствовать цветовому решению.

В администрации считают, что новые требования схожи с требованием к размещению кондиционеров и вывесок на фасадах — «воздушный» способ прокладки проводов искажает архитектурный облик города.

Эти изменения еще не приняты, но могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года. В таком случае для приведения к новым требованиям дадут 5-10 лет (на переоборудование главных и боковых фасадов, а также на дворовые).