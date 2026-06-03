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Исследование: Пермь — в тройке городов с наименьшим тепловым стрессом

Пермь оказалась в тройке городов-миллионников с наименьшим тепловым стрессом. К такому выводу пришли авторы исследования из МГУ — студент географического факультета и его научный руководитель, создавшие рейтинг мегаполисов по уровню климатической опасности.

Пресс-служба министерства туризма по Пермскому краю

В Перми за лето насчитали в среднем 19,6 жарких дней за лето. В Екатеринбурге таких 19, а в Санкт-Петербурге — 14,6. Значит жители этих городов испытывают меньше всего теплового стресса. В исследовании учитывались несколько параметров: опасный тепловой стресс для населения, число комфортных дней, продолжительность и интенсивность волн жары, а также отопительного периода, количество циклов перехода через 0°С и осадков. Больше всего климатического стресса испытывают в Краснодаре (69 за лето), Волгограде (62) и Ростове-на-Дону (57).

За десять лет сумма жарких дней в Перми выросла на 1,1, примерно такая же ситуация в Екатеринбурге (+1) и в Омске (+0,9). В южных городах, напротив, наибольший рост, например, в Волгограде за десять лет их стало больше на 8 дней.

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