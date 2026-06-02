На авиационном техникуме и больнице им. Тверье собираются установить архитектурную подсветку

Архитектурную подсветку собираются установить на фасадах еще 16 зданий в Перми. Планируется, что она появится в городе в апреле 2027 года, на нее выделят больше 135 млн рублей.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

Подсветка должна появиться на домах на улице Попова напротив «Айсберга» и «Моби Дика», на шоссе Космонавтов напротив фабрики Гознака, на больнице им. Тверье и часовне святителя Николая Чудотворца на Братьев Игнатовых, на домах на Петропавловской в районе площади Гайдара, на двух корпусах авиационного техника на Екатерининской и Луначарского. На этих зданиях подсветка будет белой повседневной.

На доме на улице Крисанова, 17, на торце которого есть граффити с Сергеем Наговицыным, должна появиться подсветка со сценариями для 13 праздников (от Нового года до Дня матери).

