Метеорологи предупредили, что июнь в Пермском крае вряд ли будет таким же жарким, как май

Прогнозы Гидрометцентра РФ, Северо-Евразийского климатического центра и зарубежных прогностических центров (европейского и канадского) указывают, что средняя температура воздуха в Пермском крае в июне будет около нормы или чуть выше нее, на севере — на 1-2°С теплее. Июнь 2026 года может оказаться чуть прохладнее, чем в 2025-м. Осадков будет достаточно: больше нормы на юге и юго-востоке, на севере около нормы или чуть меньше нее.

В первую декаду июня ожидается постепенное потепление с регулярными дождями, возможны локальные сильные ливни, особенно на востоке. К 10 июня ночная температура составит +11…+16°С, дневная +20…+25°С, на севере до +28°С. Вторая неделя месяца должна быть теплой: по прогнозам на 2-3°С выше нормы на юге и на 5-6°С на севере. Затем температура должна приблизиться к норме, на севере она ожидается теплее на 2°С. Осадки при этом будут регулярными.

В ГИС-центре ПГНИУ отметили, что скорее всего жары в июне не будет, и температурный максимум окажется ниже, чем был в мае 2026 года. Но предпосылок для сильного похолодания в Пермском крае пока тоже нет.