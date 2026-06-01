Начало июня в Пермском крае окажется дождливым и умерено прохладным

Днем в понедельник, 1 июня, пройдут локальные ливни при умеренном западном ветре, в некоторых районах они будут сопровождаться слабыми грозами. Температура будет на уровне +16…+21°С, в Перми +18…+20°С.

Во вторник, 2 июня, на юге и в центральной части Пермского края вероятны дожди с грозами, локально они могут быть сильными и с градом. Температура воздуха ночью +6…+11°С, днем +16…+21°С, в Перми ночью +8…+10°С и днем +18…+20°С. В ночь на среду, 3 июня, дожди продолжатся в центральной и восточной частях края, в остальных районах они будут локальными. Ночные температуры на уровне +8…+13°С, дневные — в пределах +16…+21°С.

С четверга на Пермский край будет влиять другой циклон, и с 4 июня дождей будет больше на востоке, а на северо-западе они прекратятся. Осадки пройдут в основной на юге и юго-востоке. Ночью температура воздуха будет в районе +8…+13°С и днем +18…+23°С, в Перми ночью +10…+12°С и днем +20…+22°С. В пятницу, 5 июня, зона дождей распространится на центральные районы края, местами они будут сильными и сопровождаться грозами. Температура воздуха на том же уровне: ночью +8…+13 и днем +18…+23°С.

В ГИС-центре ПГНИУ отметили, что в выходные осадки могут продолжатся, влажность воздуха в течение недели будет расти, и это создаст идеальные условия для того, чтобы комаров стало еще больше.